Diyarbakır'da 5. Doğu Pediatri Kongresi başladı — Çocuk Sağlığı İçin Uluslararası Buluşma

Diyarbakır'da 5. Doğu Pediatri Kongresi başladı

Doğu Pediatri Derneği tarafından düzenlenen 5. Doğu Pediatri Kongresi başladı. Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan ve 28 Eylül'e kadar sürecek kongreye 9 ülkeden 156 konuşmacı katılıyor. Kongrede 21 bilimsel oturum, 6 kurs, 8 sempozyum gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmaları ve üniversitenin rolü

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, açılışta üniversitenin bölge ve ülke için bilimsel üretim, eğitim ve toplumsal sorumluluk alanındaki rolüne vurgu yaptı ve şöyle dedi: "Üniversite olarak sadece bölgemize değil, tüm ülkemize ve dünyaya bilim insanları kazandırmanın gururunu yaşamaktayız. Bu topraklar yalnızca bilimin değil, aynı zamanda kültürün ve medeniyetlerin de beşiğidir. Diyarbakır 33 medeniyete ev sahipliği yapmış; surları, camileri, kiliseleri, köprüleriyle insanlığın ortak mirası haline gelmiştir. Bu zengin mirasın gölgesinde, bilgi ve kardeşlik ruhunu büyütüyoruz. Çocuklarımız için daha sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya istiyoruz. Pediatri camiası olarak bu hayalin gerçekleşmesi için bilimsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kongremiz boyunca paylaşılacak bilgiler, yapılacak tartışmalar ve kurulacak dostluklar, sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı da şekillendirecektir."

Güncel tehditler ve kongrenin hedefleri

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, 21. yüzyılın kritik sorunları arasında savaş tehdidinin, zorunlu göçlerin, iklim değişikliğinin ve genetiği değiştirilmiş gıdaların bulunduğunu belirtti. Asiltürk, "Teması 'Tüm dünya çocukları için mutlu ve yaşanabilir bir dünya' olan kongrede çocuk sağlığını tehdit eden güncel sorunlara ışık tutulacak ve çözüm yolları geliştirilecek" dedi ve kongrenin bu tehditlere karşı uluslararası farkındalık oluşturacağını vurguladı.

Asiltürk ayrıca kentin sağlık hizmetleri açısından önemine dikkat çekerek kente kazandırılacak Diyarbakır Şehir Hastanesi inşasının sürdüğünü bildirdi ve "En son teknolojide tıbbi cihaz ve donanımlara sahip olacak şehir hastanemizle kamudaki nitelikli yoğun bakım yatağı sayısı ve nitelikli servis yatağı sayısı artacaktır." ifadelerini kullandı.

Dernekten mesaj

Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, amaçlarının Anadolu'dan yükselen bilimsel birikimi ulusal ve uluslararası alana taşımak ve pediatri alanında kalıcı bir akademik miras bırakmak olduğunu söyledi. Şen, "Bugün dünyanın birçok yerinde en başta Gazze'de çocuklar savaşın, yoksulluğun ve çaresizliğin en ağır yükünü taşımaktadır" ifadesini kullanarak derneğin toplumun yanında olma ve çocukların yaşamına dokunma sorumluluğunu vurguladı.

Kongrenin açılışının ardından bilimsel oturumlar başladı.