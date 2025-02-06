Diyarbakır'da 6 Şubat Depremleri Anma Törenleri Düzenlendi

Diyarbakır'da Deprem Anma Etkinlikleri

Diyarbakır Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma programları düzenledi. AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının yanı sıra depremle ilgili video gösterimi yapıldı.

Vali Zorluoğlu'nun Açıklamaları

Vali Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu. Zorluoğlu, yaşanan acıların hafızalarda tazeliğini koruduğunu belirtti.

Zorluoğlu, konuşmasında, "O günler ülkemizin, hatta dünyanın her köşesinden gelen yardım elleriyle hafızalarımıza kazındı. Her kesimden insanımız tek yürek oldu, depremzedelerin acısıyla yandı," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Diyarbakır'da 5 bin 494 yapıda ağır ve 2 bin 645 yapıda orta hasar oluştuğunu aktardı.

İyileştirme Çalışmaları ve Konut Projeleri

Vali Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, depremin ardından büyük bir iyileştirme organizasyonunun başlatıldığını vurguladı. "Devlet millet işbirliği içerisinde depremin oluşturduğu büyük hasarın minimize edilmesi konusunda Türkiye örnek bir çalışma ortaya koydu," dedi.

Merkez Diyarbakır ve çeşitli ilçelerde toplam 7 bin 920 konut için kura çekildiğini ve hak sahiplerinin belirlendiğini kaydeden Zorluoğlu, geriye kalan 9 bin 500 konutun yapımının sürdüğünü ifade etti.

Son Gelişmeler ve İyi Dilekler

Vali Zorluoğlu, yerinde dönüşüm çalışmalarında 961 başvuru yapıldığını, 720 milyon liralık hibe ve kredi desteğinin sağlandığını açıkladı. Yıkım işlemlerinin devam ettiğini ve bu yılın Temmuz ayına kadar çalışmaların tamamlanmasını planladıklarını ifade etti.

"Her bakımdan depremin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırmasına dönük çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Allah memleketimize bir daha böyle acılar yaşatmasın," dedi Zorluoğlu.

Anma Programı ve Ziyaretler

Etkinlikte, 6 Şubat'ta merkez Bağlar ilçesinde yıkılan Hisami Apartmanı'ndan kurtarılan Beşir Yıldız ile ailesiyle sohbet edildi. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte, İl Müftüsü Celal Büyük dua etti.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ve diğer yetkililer katıldı. Zorluoğlu, programın ardından Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri de ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Ziyaret sonunda mezarlara karanfil bıraktı.

Diyarbakır Valiliğince 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi. Programa, Vali Murat Zorluoğlu (ortada) Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (sağ 2), AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu (sol 2) ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak (sağda) katıldı.

Diyarbakır Valiliğince 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi. Programa, Vali Murat Zorluoğlu (ortada) Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (sağ 2), AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu (sol 2) ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak (sağda) katıldı.