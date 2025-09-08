Diyarbakır'da 63 Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Diyarbakır'da 63 firari hükümlü yakalandı

Jandarma ve JASAT koordinasyonunda yürütülen operasyonun ayrıntıları

Diyarbakır'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinasyonunda, ilçe jandarma komutanlıklarınca 1-7 Eylül tarihleri arasında haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 ila 20 yıl arasında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 63 hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

