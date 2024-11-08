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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Süregeldi

Narin Güran cinayeti davasının ikinci günü tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:37
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Süregeldi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

Davanın İkinci Günü

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen duruşmayla sürdü. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu davanın ikinci günü tanıkların dinlenmesiyle başladı. Tutuklu sanıklar, sabah saatlerinde Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi.

Yargılama sürecinde sanıkların adliye çevresinde ve içerisinde güvenlik nedeniyle iki ayrı noktada arama yapıldı. Duruşmaya katılan sanıklar arasında Narin'in amcası Salim, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran yer alırken, Narin'in cesedini Eğertutmaz Deresi'ne sorgulama aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Tüm yargılama, kamera kayıtlarıyla belgeleniyor.

Tanıkların Dinlenmesi Başladı

Davanın ikinci günü tanıkların dinlenmesiyle başlarken, ilk olarak Narin’in ağabeyi Baran Güran tanık olarak dinlendi. Önceki gün, tutuklu dört sanıkla birlikte baba Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eşinin ifadeleri alınmıştı.

Olayın Gelişimi

Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde yayınlanan haberler doğrultusunda kaybolduktan sonra, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran’ın da bulunduğu 23 şüpheliden 12'si tutuklandı. Narin’in cinayetiyle ilgili olarak, bu dört sanığa yönelik "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 23 Ekim'de 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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