Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölüme Giden Süreci: Tutuklama ve İfadeler

Diyarbakır'da Narin Güran Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti üzerine açılan soruşturmada, Hediye Güran (39) "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasından tutuklandı. Hediye Güran, savcılıkta verdiği ifadede, Narin'in kaybolmasından birkaç gün sonra cep telefonunu değiştirdiğini belirtti. "Eski telefonum bozuktu, eşim yeni bir telefon aldı" dedi.

Olayın Gelişimi

Narin Güran, 21 Ağustos'ta Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde ölü bulundu. Hediye Güran, gözaltına alındığı 13 Eylül'de savcılık ifadesinde, jandarma görevlilerine eski cep telefonunu rızayla teslim ettiğini aktardı.

Hediye Güran'ın İfadesi

Güran, "Olay günü, Yüksel Güran (Narin'in annesi) çamaşır yıkanmasını istedi ve ben de çamaşırları getirmek için çıkma gereği duydum. Eve döndüğümde Narin bizim evde yoktu" açıklamasında bulundu.

Telefonda Yürüyen İlişki İddiaları

Savcılık, Hediye Güran'a Narin'in kaybolduğu gün aralarında geçen iletişimleri hatırlatınca, "Bu çağrılara ya da mesajlara dair bir bilgim yok" yanıtını verdi. "25 saniyelik konuşmanın Salim'in eşi Melek ile olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tutuklama Gerekçesi Açıklandı

Sulh ceza hakimliği, Hediye Güran'ın tutuklama gerekçesinde, şüpheli beyanların çelişkili olduğu ve delillerin karartılması ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Hakimlik, tüm dosya kapsamına göre, tutuklamanın gerekli olduğuna hükmetti.

Hediye Güran'ın ifadeleri ve aralarındaki telefon iletişimi, dava sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Soruşturma, ilerleyen günlerde daha fazla detay ve gelişmelerle devam edecektir.