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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümü: Şüpheli İfadeleri ve Soruşturma Gelişmeleri

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cesedinin bulunması sonrası tutuklanan şüphelilerin ifadeleriyle soruşturma derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:23
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümü: Şüpheli İfadeleri ve Soruşturma Gelişmeleri

Diyarbakır'da Şok Edici Olay: Narin Güran'ın Ölümü

8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne dair yürütülen soruşturma, yeni ayrıntılarla devam ediyor. 21 Ağustos’ta kaybolan küçük kızın cesedi, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Şüpheli İfadeleri Ortaya Çıktı

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 24 şüpheliden N.B., yaptığı açıklamalarda tutuklanan amcası Salim Güran’dan bahsetti. N.B, amcasının kendisine Narin’in cesedini dereye bırakması için 200 bin lira teklif ettiğini iddia etti.

Olayın Gelişimi ve Soruşturmalar

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin’in cansız bedenine ulaşıldıktan sonra, soruşturma derinleşmeye başladı. Aralarında Narin’in ailesinin de bulunduğu şüpheli kişilerin jandarmadaki ifadeleri devam ediyor.

N.B, ifadelerinde, "Evimizin suyunun kesilmesi nedeniyle muhtar Salim Güran’ı aradım. Ardından onunla buluştum ve bana battaniyeye sarılı bir ceset gösterdi. 'Bunu yok edeceksin' dedi." şeklinde açıklamada bulundu.

Arama Faaliyetleri ve Yanlış İhtimaller

Şüpheli, Narin Güran’ın kaybolması üzerine köydeki arama faaliyetlerine katıldığını ve Salim Güran’ın şüpheli davranışlar sergilediğini iddia etti. N.B., "Jandarmaya teslim olmak aklıma gelmedi çünkü ben cinayet işlemedim. Ancak jandarma beni yakalayacak diye düşünüyordum" şeklinde ifade etti.

Valilik Açıklamaları ve İlk Bulgular

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran’ın ölü bulunmasına dair ilk bulguları paylaştı. "Narin’in önce öldürülerek çuval içine konulduğu ve dere kenarına yerleştirildiği anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Olayın gelişmeleri, halkın tepkilerini de beraberinde getirdi. Narin Güran için adalet ve açıklık bekleyen toplum, soruşturmanın seyrini yakından takip ediyor.

Sonuç

Diyarbakır'daki bu trajik olay, birçok soruyu beraberinde getirirken, yetkililerin derinlemesine bir soruşturma yürüttüğü ifade ediliyor. Narin Güran’ın ailesinin yaşamakta olduğu acı, tüm ülke genelinde yankılanmaya devam ediyor.

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