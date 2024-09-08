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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümü Üzerine 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü sonrası 21 şüpheli gözaltına alındı, araştırmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 17:12
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümü Üzerine 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümüne İlişkin Soruşturma

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın ölümüne dair yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 kişi gözaltına alındı.

Kayıp Çocuk İçin Başlatılan Arama Çalışmaları

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından, olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Belirlenen 21 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler Arasında Aile Fertleri de Bulunuyor

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. de yer alıyor. S.G., çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Narin Güran'ın Cansız Bedeni Nerede Bulundu?

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın, Eğertutmaz Deresi kenarında, çuval içinde ve taşlarla gizlenmiş vaziyette bulunduğunu açıklamıştı. Vali Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre Narin Güran öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konularak dere kenarına götürülmüş ve üzeri doğal bir görüntü vermek için ağaç dalları ve taşlarla kapatılmıştır." şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Diyarbakır'daki bu trajik olay, halk arasında büyük bir üzüntü ve infiale yol açarken, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor.

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