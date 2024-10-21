Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Ölümünde 4 Şüpheli İçin Ağırlıklı Cezalar Talep Edildi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili olarak hazırlanan iddianamede 4 tutuklu şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Tutuklu Şüpheliler

İddianamede, olayla bağlantılı olarak amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlaması yer alıyor. Olay gününe ait HTS ve baz istasyonu kayıtları, şüphelilerin nerede bulunduklarını belirlemek amacıyla detaylı olarak incelendi.

Olayın Gelişimi

Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır’ın Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulundu. İddianamede, şüphelilerin o gün boyunca yaptıkları telefon görüşmeleri ve bulundukları yerler ayrıntılı bir şekilde belirlendi. Özellikle amca Salim Güran'a ait olan araçta bulunana DNA örneklerinin Narin'e ait olduğunun tespiti, cinayetle bağlantısını kuvvetlendirdi.

Aile Üyelerinin Tutumları

Narin’in ailesi, olayın başından itibaren çelişkili ifadelerde bulunarak soruşturmayı etkilemeye çalıştıkları iddia ediliyor. Aile üyelerinin başından itibaren olaydan haberdar oldukları ve olayı örtbas etmeye yönelik birçok girişimde bulunduğu belirtiliyor.

Sonuç ve İstenen Cezalar

İddianamenin değerlendirmesinde, şüphelilerin işledikleri suça dair yeterli delilin olduğu vurgulanarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayın seyri, alınan beyanlar ve yapılan analizler sonucunda, şüphelilerin Narin Güran'ı kasıtlı olarak öldürdükleri değerlendirildi.