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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:38
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da Narin Güran İçin Arama Faaliyetleri

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 8 yaşındaki Narin Güran için sürdürülen arama çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Narin'imiz için devletimiz tüm imkanları seferber etti ve bu çabalar devam edecek. Allah nasip ederse, kısa bir sürede Narin'imize ulaşmayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Arama Çalışmalarından Son Durum

Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin için gerçekleştirilen arama faaliyetleri sürüyor. Yıldırım, arama çalışmalarının yapıldığı Hareket Merkezi’nde, "Narin'i arama çalışmaları büyük bir ciddiyetle devam ediyor. Diyarbakır'ın 17 ilçesinden toplam 1000'den fazla komando, bölgede görev yapıyor" dedi.

Yoğun Bir Çalışma Ortamı

Narin için bugüne kadar 1710 personelin arama çalışmalarında görev aldığı bilgisini veren Yıldırım, 55 kilometrekarelik bir alanın kara ve hava destekli olarak tarandığını aktardı. Ayrıca, 8'i şüpheli olmak üzere toplam 66 kişi ile gerekli ifadelere başvurulduğunu belirtti.

Devletin Tüm İmkanları Seferber Edildi

Yıldırım, mevcut delillerin inceleme sürecinde Diyarbakır, İstanbul ve Van'dan gelen uzman ekiplerin çalışmalara katıldığını ifade etti. Arama çalışmaları hakkında yetkililerden gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini vurgulayan Yıldırım, durumlarının "kısa sürede Narin'in bulunacağı" yönünde olduğunu belirtti.

Umuttan Uzaklaşmamak

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Narin'in sağ olarak bulunmasını umuyoruz. Hepimiz gönlümüzde Narin'i sağ salim bulmayı temenni ediyoruz" diyerek, toplumsal hassasiyete dikkat çekti. "Elimizde bazı bilgiler mevcut, ancak kesin bir şey söylemek için delillerimizi toplamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8...

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına ilişkin kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki Tavşantepe İlkokulu'nda oluşturulan Hareket Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8...

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına ilişkin kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki Tavşantepe İlkokulu'nda oluşturulan Hareket Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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