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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. Aile ve yetkililerden bilgi almak istedi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:04
Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Diyarbakır'da Kaybolan Narin İçin Olağanüstü Arama Çalışmaları

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları karada ve havada hız kesmeden sürmektedir. Ailesinin kaybolduğuna dair alarm vermesinin ardından, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Arama Çalışmaları Genişletildi

Narin'i bulmak üzere jandarma ekipleri, mahalledeki her bir evi taradı. Ayrıca, AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında incelemelerine devam ederken, başka kurtarma ekipleri de çevredeki kayalıklar ve tarlalarda araştırma yapmaktadır.

Olay Yeri İncelemesi ve Kan İzi

Bu süreçte, Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre uzağındaki bir taşta kurumuş kan izleri tespit edilmiştir. Jandarma, olay yeri güvenliği alarak konuyla ilgili daha fazla araştırma yapmaya başlamıştır.

Ailenin Çağrısı

Kızının bulunmasını uman anne Yüksel Güran, çok zeki bir çocuk olan Narin'in kaybolmasının acısını derinden hissettiğini belirtti. "Tek kızımdı, acım büyük. Başka Narinler kaybolmasın. Kızımın cesedini bile görsem şükredeceğim ama kızım yok," diyen Güran, yetkililere seslenerek yardım istedi.

Baba Güran'dan Teşekkür Mesajı

Baba Arif Güran da, Narin'in bulunması için mücadele eden herkese teşekkür etti. Son olarak, evladının kaybolduğu gün okuldaki güvenlik kamera görüntülerine atıfta bulunarak, "Kızım sanki yer yarıldı içine girmiş gibi, hiçbir iz bulamıyoruz," diyerek çaresizlik içinde olan aile, halktan yardım talep etmektedir.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü.

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