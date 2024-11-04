Diyarbakır'da Açık Alan Etkinliklerine Yasak Getirildi

Diyarbakır'da Açık Alan Etkinlikleri Yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, il genelinde açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 7 Kasım'a kadar yasaklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kararın güvenlik endişeleri sebebiyle alındığı belirtiliyor.

Güvenlik Gerekçeleri

Valilikten yapılan açıklamada, terör nitelikli soruşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan çeşitli belediye başkanlarının yerine görevlendirmeler yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Terör örgütüne destek veren kesimlerin il genelinde huzur ve güven ortamını bozma girişimlerinin engellenmesi amacıyla bu yasağın getirildiği" ifade edildi.

Yasak Kapsamında Neler Var?

Yasak, basın açıklamaları, toplanmalar, yürüyüşler, açlık grevleri, oturma eylemleri, mitingler gibi etkinlikleri kapsıyor. Ayrıca bu etkinlikleri desteklemek amacıyla il sınırlarına giriş ve çıkışlar da yasaklandı. Yasak, 4 Kasım saat 13.00'ten 6 Kasım saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

Huzur ve Güvenliğin Sağlanması

Valilik, bu tedbirlerin amacının, il sınırları içinde huzur, güvenliğin, kişi dokunulmazlığının ve kamu esenliğinin sağlanması olduğunu vurguladı. Yalnızca belirli etkinliklerin ve ticari faaliyetlerin müsaade edileceği de belirtildi.