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Diyarbakır'da AFAD, Kayalıklarda Mahsur Kalan 10 Keçiyi Kurtardı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde AFAD, kayalıklarda mahsur kalan 10 keçiyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:37
Diyarbakır'da AFAD, Kayalıklarda Mahsur Kalan 10 Keçiyi Kurtardı

Diyarbakır'da AFAD'dan Örnek Kurtarma Operasyonu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, pekmezciler köyü kırsalında kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi, AFAD ekiplerinin başarısıyla kurtarıldı.

Yöredeki vatandaşlara ait olan keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine, bölgeye hızla AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat yardımıyla kayalıklardan inerek, mahsur kalan keçileri bulundukları yerden çıkarmak için titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Kurtarma operasyonunun ardından, 10 keçi güvenli bir şekilde ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi. Bu olay, AFAD'ın zorlu koşullarda dahi etkin bir şekilde görev aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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