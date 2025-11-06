Diyarbakır'da Afet Farkındalık Eğitimleri Okullarda Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Oğlaklı TOKİ İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilere deprem, yangın ve acil tahliye uygulamalarını kapsayan afet farkındalık eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:04
Okullarda teorik ve uygulamalı eğitimler sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında okullarda farkındalık eğitimleri düzenliyor.

Bu kapsamda Oğlaklı TOKİ İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlerde öğretmen ve öğrencilere deprem, yangın ve muhtemel afet durumlarında uygulanacak doğru davranışlar anlatıldı.

Eğitimde ilk olarak öğrencilere afetle mücadelede ve deprem anında doğru davranış biçimleri, acil tahliye uygulamaları ve yangına ilk müdahale konularında teorik bilgi verildi.

Daha sonra okul bahçesinde toplanan öğretmen ve öğrencilere, yangın tüpüyle muhtemel yangınlara müdahale uygulamalı olarak tatbik edildi.

Verilen afet farkındalık eğitimleriyle afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağı öğretilerek yurttaşların afetlere karşı doğru davranışlar sergilemesi hedefleniyor.

Afet farkındalık eğitimleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde önümüzdeki günlerde diğer okullarda da devam edecek.

