Diyarbakır'da Aileler Arasında Kanlı Kavga: 3 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. İki şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:30
Diyarbakır'da Aileler Arasında Kanlı Kavga: 3 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır'da Kanlı Kavga: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde meydana geldi.

Kavga Kısa Sürede Büyüdü

İlişkili iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kavga sonucunda, Erdal B., kardeşi Ercan B. ve Ömer Y. olay yerinde yaşamlarını yitirirken, yaralanan Hüseyin Y, Efe Y. ve Muhammed Y. hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Jandarma ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.

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