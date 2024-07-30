Diyarbakır'da Aileler Arasında Kavga: 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır'da Korkunç Kavga

Diyarbakır'ın merkezi Yenişehir ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu 1 kişi ağır yaralanırken, toplamda 4 kişi yaralandı.

Tartışmanın Başlangıcı

Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Caddesi'nde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan akraba iki ailenin durumunun gerilmesi ile önce tartışma başladı. Ardından, kavga aniden silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü. Olayda kadınların da yer aldığı belirtiliyor.

Olayın Gelişimi

Kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere taşındı. Yaralıların durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi; ancak 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis İncelemeleri Devam Ediyor

Olay yeri polis ekipleri tarafından incelenirken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.