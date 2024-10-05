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Diyarbakır'da Akreditasyon ve Koordinasyon Kampı Düzenlendi

Diyarbakır'da AFAD tarafından düzenlenen 'Akreditasyon ve Koordinasyon Kampı', 771 katılımcıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:56
Diyarbakır'da Akreditasyon ve Koordinasyon Kampı Düzenlendi

Diyarbakır'da AFAD'ın Koordinasyon Kampları

Diyarbakır'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akreditasyon ve Koordinasyon Kampı" başarıyla gerçekleştirildi.

Kampın Detayları

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Dicle Kral Kızı Barajı çevresinde düzenlenen etkinlikte, afet ve acil durum hazırlıkları güçlendirildi. Bu kamp, farklı illerden toplam 771 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve temsil edilen kurumlar

Kampa Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Van, Iğdır, Bingöl, Erzurum, Elazığ, Malatya, Kilis, Adıyaman, Siirt ve Batman gibi illerden gelen 126 AFAD personeli yer aldı. Ayrıca, 565 civarında sivil toplum ve kamu kuruluşu temsilcisi de etkinlikte bulundu. Katılımcılar arasında jandarma, sağlık, belediye, gençlik ve spor, orman işletme müdürlüklerinden 80 personel de yer aldı.

AFAD Başkanı'nın Mesajı

Kampta katılımcılara teşekkür eden AFAD Başkanı Okay Memiş, akreditasyon sisteminin önemi üzerine vurgu yaptı. Kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının, afet zamanlarında önemli roller üstlendiğini dile getiren Memiş, bu tür kampların ekipler arası kaynaşmayı artırdığına ve iş birliği kültürünü geliştirdiğine dikkat çekti.

Memiş, afetlere karşı toplumun tüm kesimlerinin birlikte hazırlanmaları gerektiğini önemle belirtti.

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