Diyarbakır'da Altın Dolandırıcılığına Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu

Diyarbakır'da **ayarını düşürdükleri altınları** piyasaya sürdükleri iddia edilen **9 şüpheli** gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, sadece Darphane tarafından üretilebilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşüren kişilere karşı **"milyem"** adı verilen bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait atölyelerde yapılan aramalarda, piyasa değeri **3 milyon lira** olan altınlara el konuldu. Bu bulunmayan altınların, kuyumcu ve vatandaşları mağdur etmek amacıyla piyasaya sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, bu tür dolandırıcılıklara karşı kamuoyunu bilgilendirme ve farkındalığı artırma çalışmalarına devam edecek.