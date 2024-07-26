Diyarbakır'da Ambar Çayı'nda Boğulma Olayı: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Trajik Boğulma Olayı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Ambar Çayı'na giren 14 yaşındaki H.B, yaşanan talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybetti. Olay, Köseli Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

H.B, Ambar Çayı'na girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine ulaşan AFAD'a bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri, H.B'nin cesedine ulaşmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda H.B'nin cansız bedeni bulundu.

Cenazenin Taşınması

Sudan çıkarılan H.B’nin cenazesi daha sonra Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ambar Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ambar Çayı'na giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu. Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.