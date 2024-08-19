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Diyarbakır'da Ambulans Helikopterle Acil Sevk

79 yaşındaki kadına trafik kazası sonrası ambulans helikopterle acil tedavi süreci başladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:57
Diyarbakır'da Ambulans Helikopterle Acil Sevk

Diyarbakır'da Acil Durum: 79 Yaşındaki Kadına Helikopterle Sevk

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 79 yaşındaki Saliha Y. yaralandı. Kaza sonrası, yakınları tarafından Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saliha Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Ambulans Helikopterle Acil Ulaşım

Kazadan sonra 112 Acil Sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınması için gerekli işlemleri başlattı. Saliha Y., helikopterle hastanenin helikopter pistine getirildi.

Hastanede Tedavi Süreci Başladı

Helikopter pistinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Saliha Y., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binası'na ulaştırılarak tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmemiştir.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

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