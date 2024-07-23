Diyarbakır'da Ambulans Helikopterle Kalça Kemiği Kırığı Olan Hasta Kurtarıldı

Diyarbakır'da Kritik Ambulans Helikopter Operasyonu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 79 yaşındaki bir hasta, kalça kemiği kırığı nedeni ile ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Düşme Sonrası İlk Müdahale
İlçede yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 79 yaşındaki Mehmet Şerif Güneş, yakınları tarafından hemen Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan detaylı tetkiklerde Güneş'in kalça kemiğinde kırık tespit edildi. Doktorlar, hastanın acil bir şekilde ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyduğuna karar verdi. Kulp ilçesinden ambulans helikopterle hastaneye sevki gerçekleştirilen Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nin helikopter pistine sağ salim indirildi. Helikopterden indirildikten sonra bekleyen ambulansa alınan Güneş, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavisine devam edildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kalça Kemiği Kırığı Teşhisi
Ambulans Helikopter İle Sevk
Sonrasında Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne Geçiş
Burada yapılan detaylı tetkiklerde Güneş'in kalça kemiğinde kırık tespit edildi. Doktorlar, hastanın acil bir şekilde ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyduğuna karar verdi.
Kulp ilçesinden ambulans helikopterle hastaneye sevki gerçekleştirilen Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nin helikopter pistine sağ salim indirildi.
Helikopterden indirildikten sonra bekleyen ambulansa alınan Güneş, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavisine devam edildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.