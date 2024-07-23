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Diyarbakır'da Ambulans Helikopterle Kalça Kemiği Kırığı Olan Hasta Kurtarıldı

79 yaşındaki Mehmet Şerif Güneş, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:40
Diyarbakır'da Ambulans Helikopterle Kalça Kemiği Kırığı Olan Hasta Kurtarıldı

Diyarbakır'da Kritik Ambulans Helikopter Operasyonu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 79 yaşındaki bir hasta, kalça kemiği kırığı nedeni ile ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Düşme Sonrası İlk Müdahale

İlçede yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 79 yaşındaki Mehmet Şerif Güneş, yakınları tarafından hemen Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kalça Kemiği Kırığı Teşhisi

Burada yapılan detaylı tetkiklerde Güneş'in kalça kemiğinde kırık tespit edildi. Doktorlar, hastanın acil bir şekilde ileri düzey tedaviye ihtiyaç duyduğuna karar verdi.

Ambulans Helikopter İle Sevk

Kulp ilçesinden ambulans helikopterle hastaneye sevki gerçekleştirilen Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nin helikopter pistine sağ salim indirildi.

Sonrasında Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne Geçiş

Helikopterden indirildikten sonra bekleyen ambulansa alınan Güneş, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavisine devam edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye...

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye...

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye...

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalça kemiği kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İlçeden ambulans helikopterle alınan Mehmet Şerif Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan hasta, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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