Diyarbakır'da Amida Höyük'te Cumhuriyet Dönemi Sikkesi Ortaya Çıktı

Diyarbakır'daki Kazılarda Tarihi Sikke Bulundu

Diyarbakır'ın kalbi olarak anılan Amida Höyük'te yürütülen kazılarda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan bir sikke gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Dicle Üniversitesi tarafından başlatılan çalışmalar, bölgenin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Kazı Heyeti ve Elde Edilen Buluntular

Kazı heyeti başkanlığını yürüten Prof. Dr. İrfan Yıldız, sikkede yer alan palamut ve meşe yaprağı ile birlikte ay yıldız motifinin ön yüzünde bulunduğunu belirtti. Sikke, 1926'da basılmış olup, geçmişten günümüze uzanan önemli bir sembol niteliğinde.

Bu yılki kazılarda sadece sikke değil, Neolitik ve Kalkolitik dönemlere ait mühürler, çeşitli aletler ve 1. Dünya Savaşı'na ait mermiler gibi çok sayıda tarihi eser de açığa çıkarıldı. Söz konusu kazılar sırasında ayrıca, toplam 19 işçi ve 9 teknik personel ile yaklaşık 35 açmada çalışma gerçekleştirildi.

Tarih Önemi ve Gelecek Kazı Sezonu

Yıldız, bu yılki kazılarda 23 eser için envanter tespit edilmiş olup, 5 eser etütlük değer taşıdığını vurguladı. Bu eserler, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilecek ve ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra müzede sergilenecek.

Amida Höyük’teki kazılar, bölgenin tarihinin 10 bin yıl geriye gittiğini gösteriyor. 2025 kazı sezonunda ise Kral Yolu'nun tamamının açığa çıkarılacağını ve bölgenin tarihi zenginliklerinin daha iyi anlaşılacağını belirtti. Yıldız, Cumhuriyet'e ait sikkelerin bulunmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım ve ormancılık gibi ekonomik temellerini hatırlatması açısından önemli olduğunu aktardı.

Amida Höyük'teki bu önemli buluntular, bölgenin tarihe ve medeniyetlere ev sahipliği yapan zengin geçmişini gün yüzüne çıkararak, daha fazla araştırma ve keşfi teşvik ediyor.

"Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'teki kazılarda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında basımı yapılan sikke bulundu.

"Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'teki kazılarda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında basımı yapılan sikke bulundu.