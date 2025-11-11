Diyarbakır’da Aracına Binerken Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Diyarbakır Bağlar'da otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan Yunus Atabey (48) hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:03
Olayın Detayları

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana gelen olayda, 21 AEC 569 plakalı aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, saldırıya uğrayanın Yunus Atabey (48) olduğu belirtildi. Olayı fark edenler durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinde Yunus Atabey’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Atabey’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga sevk edildi. Olayla ilgili olarak emniyet güçleri geniş çaplı inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

