Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 2 Ölü, 4 Yaralı

Yenişehir'de çıkan silahlı çatışmanın ayrıntıları

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş., H.Ş., S.Ş. ve M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan M.A.Ş. de hastanede yaşamını yitirdi; böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 oldu.

İl jandarma ekipleri olaya ilişkin yürüttüğü çalışmada 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Arama kurtarma faaliyetlerinde, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sulama barajında, bomba arama köpeği 'Yumru' ise köy çevresinde arama yaptı. Ekiplerin 8 ev, 5 araç ve sulama kanalında gerçekleştirdiği aramalarda 6 av tüfeği, 169 tabanca mermisi ve 26 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

