Diyarbakır'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı — 4 Gözaltı

Diyarbakır Bağlar Karahan Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü; 1 ölü, 1 yaralı; 4 kişi JASAT tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:15
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında dört kişi gözaltına alındı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay, Bağlar ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında devam eden arazi anlaşmazlığı tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber üzerine bölgeye sağlık ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

JASAT ekiplerince yürütülen operasyonda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

