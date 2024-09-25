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Diyarbakır'da BAE İş Dünyası Buluşmaları Etkinliği Gerçekleştirildi

BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, Diyarbakır'da iş dünyası buluşmasında Türkiye ile ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:52
Diyarbakır'da BAE İş Dünyası Buluşmaları Etkinliği Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da BAE İş Dünyası Buluşmaları

Diyarbakır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "İş Dünyası Buluşmaları" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

BAE Ankara Büyükelçisinden Açıklamalar

Etkinlik, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile BAE işbirliği ile yapıldı. Programa, BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda iş insanı katıldı.

BAE Büyükelçisi Al Dhaheri, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler sürekli bir gelişim göstermektedir" diye belirtti.

Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi

Al Dhaheri, Türkiye'yi önemli bir ticaret ortağı olarak gördüklerini söyleyerek, "Ticaret hacmimizde kaydedilen büyüme, ortak ekonomik işbirliği arzusu ile bağlantılıdır. Yenilenebilir enerji, teknoloji, inovasyon ve turizm gibi yeni alanlarda da işbirliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel Ekonominin Potansiyeli

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, BAE'nin dünya ticaretindeki etkilerine vurgu yaptı ve Diyarbakır'ın inşaat malzemeleri gibi güçlü sektörlere sahip olması gerektiğini vurguladı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmed Kaya ise, Diyarbakır'ın turizm ve tarım gibi alanlarda Türkiye için önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

İşbirliklerinin Geliştirilmesi

Yurdakul, "Birleşik Arap Emirlikleri, birçok pazar için fırsatlar sunan bir kapı konumundadır" dedi. Kaya ise, Diyarbakır'daki müteahhitlerin Türkiye genelindeki büyük inşaat projelerinde kendilerini göstermeye başladıklarını belirtti.

Katılımcılarla Etkileşim

Program sonunda Sultan Saeed Al Mansouri video mesaj ile katılımcılara selam gönderdi. Etkinlik, BAE Büyükelçisi Al Dhaheri ve ekibinin katılımcılara soruları yanıtlamasıyla sona erdi.

Diyarbakır'da, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve BAE iş birliğiyle DTSO'da "Birleşik...

Diyarbakır'da, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve BAE iş birliğiyle DTSO'da "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlendi. Programa, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri (sağ 2), Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya (sağ 3), Büyükelçilik personeli ve Diyarbakır'daki iş insanları katıldı.

Diyarbakır'da, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve BAE iş birliğiyle DTSO'da "Birleşik...

Diyarbakır'da, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve BAE iş birliğiyle DTSO'da "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği İş Dünyası Buluşmaları" etkinliği düzenlendi. Programa, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri (sağ 2), Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya (sağ 3), Büyükelçilik personeli ve Diyarbakır'daki iş insanları katıldı.

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