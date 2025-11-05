Diyarbakır’da Bağımlılıkla Mücadele: Vali Zorluoğlu’ndan Sıkı Denetim ve Caydırıcı Yaptırım Mesajı

Diyarbakır’da Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Kararlılık

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun üçüncü toplantısı, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilik Hevsel Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet yer aldı.

Toplantı ve Katılımcılar

Toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile diğer kurum temsilcileri katıldı. Gündem, kurumların yürüttüğü çalışmaların değerlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadelenin etkinliğini artıracak ek tedbirlerin müzakere edilmesi oldu.

Vali Zorluoğlu’nun Mesajı ve Alınan Kararlar

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Zorluoğlu, bağımlılıkla mücadelenin sadece kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin katılımını gerektiren ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa Ar-Ge projeleri hazırlaması gerektiğini belirten Zorluoğlu, projelerin uygulanması için valilik olarak maddi ve manevi desteğin sağlanacağını ifade etti.

Vali Zorluoğlu, saha denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi ve özellikle kapalı alanlardaki tütün kullanımıyla ilgili denetimlerin artırılacağını açıkladı. Vali Zorluoğlu’nun ifadesiyle: "Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında denetimlerimizi sıklaştıracağız. Yaptırımları caydırıcı hale getireceğiz".

Sağlık, Eğitim ve Uygulamalar

Vali’nin konuşmasının ardından İl Sağlık Müdür Vekili Damla Kılıç, sağlık, eğitim ve saha uygulamalarına dair kapsamlı bir sunum yaptı. Diyarbakır’da bağımlılıkla mücadele; AMATEM, ÇEMATEM, YEDAM ve Türkiye’de bir ilk olan BADEM (Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi) gibi uzmanlaşmış merkezler aracılığıyla yürütülüyor. Bu merkezlerde bireysel tedavi hizmeti sunulmakta; özellikle 18 yaş altı binin üzerinde çocuk ve gence teknoloji ve davranışsal bağımlılık konularında poliklinik hizmetleri sağlanıyor.

Sosyal destek ağı, aile danışmanlığı, grup terapileri, gençlik merkezleri ve meslek edindirme programlarıyla güçlendirildi.

Operasyon ve Eğitim Verileri

İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılının ilk dokuz ayında uyuşturucuya yönelik 513 operasyon gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı ise aynı dönemde 2 bin 956 operasyon düzenledi. Emniyetin "Narko Rehber" eğitim programlarıyla 65 bin 247 kişiye ulaşılmış ve okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Sosyal Kurumların Katkısı ve Kapanış

İl Milli Eğitim, İl Müftülüğü ve Aile Sosyal Hizmetler müdürlükleri, farklı kitlelere yönelik farkındalık eğitimleriyle mücadeleye çok boyutlu destek sağladı. Toplantı, kurum temsilcilerinin değerlendirme ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

