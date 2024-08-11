Diyarbakır'da Baraj Gölünde Boğulma Olayı

Diyarbakır'da Trajik Olay

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde serinlemek için Dicle Baraj Gölü'ne giren 17 yaşındaki H.T. hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte Ziyaret Tepe mevkisine piknik yapmak üzere giden H.T., suya girdikten sonra bir süre gözden kayboldu.

Aile ve Çevredekilerin Mücadelesi

Genç kızın gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, hemen yardım çağırdı. Çevrede bulunan bir vatandaş, H.T.'yi suyun içinden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. H.T., ambulansla Eğil İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, bölgedeki güvenlik ve önlemler konusunda yeniden düşünülmesine yol açtı.