Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' Skandalı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da, hastalardan 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla bir doktor ve iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:02
Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' Skandalı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Sağlık Skandalı: Bıçak Parası İddiası

Diyarbakır'da, ameliyat olacak hastalardan bıçak parası aldığı iddiasıyla biri doktor toplamda 3 kişi tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep ettiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.

Soruşturma Süreci

Soruşturma kapsamında, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal işleri yürüten M.J.E. hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adli Süreç ve Tutuklama

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, icbar suretiyle irtikap suçundan tutuklandı. Bu olay, sağlık sektöründe etik değerlerin sorgulanmasına neden oldu.

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Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' Skandalı: 3 Şüpheli Tutuklandı
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