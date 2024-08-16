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Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 1.4 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda 1.4 milyon kenevir ve 29 kilogram esrar bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:08
Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 1.4 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu Gerçekleştirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 15 Ağustos'ta yapılan operasyonda, toplamda 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir, 241 bin kök skunk ve 29 kilogram esrar bulundu.

Operasyonun Temel Amacı

Valilikten alınan bilgilere göre, bu operasyon bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. Operasyon, Lice ilçesinin Kayacık, Yalaza, Ortaç, Arıklı, Kabakaya, Dibek, Çağdaş ve Yolçatı mahallelerinde düzenlendi.

Ele Geçirilen Maddeler ve Gözaltılar

Düzenlenen “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Okatan Narko-Terör Operasyonu” kapsamında, 25 kilogram kubar ve 4 kilogram toz esrar da ele geçirildi. Operasyon sırasında iki şüpheli gözaltına alındı.

İmha Süreci

Kenevir ve skunk maddeleri, numune alınmasının ardından imha işlemlerine tabi tutuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir, 241 bin kök...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir, 241 bin kök skunk, 29 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir, 241 bin kök...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir, 241 bin kök skunk, 29 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir, 241 bin kök...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir, 241 bin kök skunk, 29 kilogram esrar ele geçirildi.

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