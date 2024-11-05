Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu sonunda 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Operasyon, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda düzenlendi.

İşbirliği İçinde Gerçekleştirilen Operasyon

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Şüpheli D.Z.'ye ait evde detaylı bir arama yapıldı.

Detaylı Arama Sonucu Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramada, 10 kilogram kubar esrar, 1 kilo 200 gram toz esrar, 11 çakmak gazı tüpü ve eleme aparatı gibi maddeler bulundu. Bulunan uyuşturucular, bölgedeki uyuşturucu trafiğini önlemek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli D.Z.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bu operasyon, Diyarbakır'daki uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.