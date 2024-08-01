Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyondan Fazla Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice'de Narko-Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir operasyon sonucunda, 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir ve 414 bin 500 kök skunk bitkisi ile toplamda 180 kilogram esrar ele geçirildi. Valilik Açıklaması

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu operasyon, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü. Amacı, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymaktır.

Operasyon Detayları

Operasyon, "Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mehmet Koçak Narko-Terör Operasyonu" adıyla, Lice’ye bağlı Yorulmaz ve Baharlar mahallelerinde gerçekleştirildi. Elde edilen uyuşturucu miktarları, 175 kilogram kubar esrar ve 5 kilogram toz esrar olarak kaydedildi.

Ele geçirilen kenevir ve skunk bitkileri, gerekli numunelerin alınmasının ardından güvenli bir şekilde imha edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk ve 180 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk ve 180 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir, 414 bin 500 kök skunk ve 180 kilogram esrar ele geçirildi.