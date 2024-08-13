Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 6 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 milyon 48 bin kök kenevir, 788 bin kök skunk ve 627 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik önlemler almak amacıyla yapıldı. "Bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak için" bu operasyonların planlandığı belirtildi.

Gözaltı ve İmha Süreci

Yapılan operasyonlar çerçevesinde, ele geçirilen kenevir ve skunk maddeleri numuneleri alındıktan sonra imha edildi. Ayrıca, operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Böylece, bölgedeki uyuşturucu üretiminin önüne geçme adına önemli bir adım atılmış oldu.