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Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Lice'de düzenlenen operasyonda 2,3 milyon kenevir ve 203 kg esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:15
Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, toplamda 2 milyon 302 bin 530 kök kenevir, 367 bin 100 kök skunk ve 203 kilogram esrar ele geçirildi. Bu operasyonda 3 şüpheli de yakalandı.

Operasyon Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlen operasyona "Şehit Jandarma Üsteğmen Muhammet Ali Demir Narko-Terör Operasyonu" adı verildi. Operasyonun amacı, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanların bağlantılarını ortaya koymak ve uyuşturucuları gizleyenleri yakalayarak adalete teslim etmekti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilenler ise şu şekilde sıralanmıştır:

  • 2,3 milyon kök kenevir
  • 367 bin kök skunk
  • 154 kilogram kubar esrar
  • 49 kilogram toz esrar

Yakalanan şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin sonrasında imha edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 302 bin 530 kök kenevir, 367 bin 100...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 302 bin 530 kök kenevir, 367 bin 100 kök skunk ve 203 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

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