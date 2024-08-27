Diyarbakır'da Cezaevinden İzinli Çıkan Hükümlü, Babasını Öldürdü

Diyarbakır'da Babaya Korkunç İhanet

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir hükümlü, babasını silahla vurarak hayatına son verdi. Olayla ilgili olarak zanlı gözaltına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, ilçeye bağlı Pınarkaya köyünde meydana geldi. İddialara göre, cezaevinden izinli çıkan Bünyamin S. ile eşi A.S. ve oğlu H.S. (19) arasında şiddetli bir tartışma başladı. Tartışma büyümesiyle birlikte H.S., elindeki tabancayla babası Bünyamin S.'ye ateş etti.

Yardım Çağrısı ve Gözaltı

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki kontrollerinde, Bünyamin S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından H.S. ile annesi A.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.