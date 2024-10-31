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Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da çöp kamyonunun çarptığı 5 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:58
Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Trajik Bir Kaza!

Diyarbakır'da meydana gelen üzücü trafik kazasında 5 yaşındaki bir çocuk, çöp kamyonu çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Merkez Bağlar ilçesinde, Bağcılar Mahallesi Yenihal Caddesi'nde geçtiğimiz akşam, yolun karşısına geçmek isteyen 35 yaşındaki Mizgin Aktarlı ve oğlu, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsüne ait 07 AAC 841 plakalı bir çöp kamyonunun hedefi oldu. Kazada, Mizgin Aktarlı maalesef olay yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Muhammet Aktarlı ağır yaralı olarak hemen özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır Yaralı Çocuk Hayatını Kaybetti

Yaralı çocuğun durumu hastanede kritik seyrini sürdürdü; ancak ne yazık ki tedaviye yanıt veremeyerek hayatını kaybetti. Bu olay, Diyarbakır halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Güvenlik Önlemleri Arttırılmalı

Bu tür trajik kazaların önlenebilmesi adına, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması ve sürücülerin dikkatinin çekilmesi gerekmektedir.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti, çocuğu ise...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti, çocuğu ise ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti, çocuğu ise...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti, çocuğu ise ağır yaralandı.

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