Diyarbakır'da 'Değerlerimizle Aile Olmak' Programı

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen 'Değerlerimizle Aile Olmak' programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Cahit Sıtkı Tarancı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konuşmalar ve Mesajlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, programda yaptığı konuşmada Aile Yılı kapsamında toplumun en güçlü yapı taşı olan ailenin önemine vurgu yaptı ve bu konuda bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yenigün ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiğini anımsatarak, ailelerin birlik ve beraberliğini güçlendirici politikaların hayata geçirilmesi noktasında bakanlıklarının önemli bir görev üstlendiğini söyledi: Ailelerin birlik ve beraberliğini güçlendirici politikaların hayata geçirilmesi noktasında bakanlığımızın üzerinde büyük bir görev bulunuyor. Bizler de bu konuda çalışmalar sürdürüyoruz.

Yenigün, toplumsal gelişmişliğin yalnızca ekonomik göstergelerle ölçülmediğini, kültürel derinlik ve insani gelişmişlik kriterlerinin de belirleyici olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: Tarih boyunca yükselen her uygarlığın temelinde kadın ve erkeğin ortak emeği yer alırken, geri kalmışlığın izleri çoğu zaman kadının toplumsal ve sosyal yaşamdan uzaklaştırıldığı dönemlerde görülmektedir. Kadınların hak ettikleri konuma ulaşmaları, yalnızca kadınların değil, adil, müreffeh ve güçlü bir toplum inşa etme sorumluluğunu paylaşan herkesin ortak görevidir. Güçlü, gelişmiş ve sürdürülebilir bir toplum, kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamda etkin biçimde yer almasıyla mümkündür. Biliyoruz ki kadının güçlendiği yerde aile güçlenir, ailenin güçlendiği yerde toplum köklenir ve ülke yükselir.

Bakan Yardımcısı, bakanlık olarak ailenin ve kadınların korunması ile gelişmesi için yürütülen proje ve çalışmaları da katılımcılarla paylaştı.

Rektör ve Diğer Katılımcıların Açıklamaları

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, toplumu ayakta tutan en önemli yapının aile olduğunu belirterek aile üzerine konuşulmasının gerekliliğini vurguladı. Eronat konuşmasında, Türk-İslam kültüründeki aile anlayışına dikkat çekti ve aileyi sevgi, merhamet ve saygıyla örülmüş bir bağ olarak tanımladı: Her bireyin hayatında aidiyet, kimlik, inanç, değer ve gelenek gibi sabitelerin çoğu ilk olarak ailede şekillenir. Aile, sadece biyolojik bir yapı değil, sevgiyle, merhametle, saygıyla örülmüş bir gönül bağıdır. Aynı zamanda insani değerlerin aktarım merkezi, bir karakter inşa alanı, bir kültür üretim birimidir.

Eski AK Parti Milletvekili Oya Eronat ise 2025 Aile Yılı kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarca yürütülen çalışmaların Diyarbakır'da karşılık bulduğunu belirtti. Eronat, Aile Yılı ile Terörsüz Türkiye sürecinin birbirini tamamlayan iki konu olduğunu ifade etti: Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için anneler ile çocukları bir araya getirmek için yapılan bir çalışma. Aile Yılı zaten ailenin önemine binaen ve iç içe geçmiş iki konu.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman da toplumsal değerlerin korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve kadının toplumdaki etkinliğinin artırılması yönünde önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirterek bu alanda yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Program Kapanışı ve Sergi

Programın sonunda DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, katılımı ve desteği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'e plaket takdim etti. Programa rektör yardımcıları, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik sonrası katılımcılar, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi karşılama salonunda Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ve Sur Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde açılan atölyelerde kursiyerlerce hazırlanan el işi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

