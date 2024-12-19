Diyarbakır'da Deprem Konutları 2024'te Sahiplerine Teslim Edilecek

Diyarbakır'da Deprem Konutları 2024'te Tamamlanıyor

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentin deprem konutlarının tamamının 2024 yılı sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Vali Zorluoğlu, kentte evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için gerçekleştirilen TOKİ konutlarının inşasının hızla sürdüğünü belirtti.

Devam Eden İnşaat Çalışmaları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, güvenli konutlara kavuşması hedeflenen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde inşaat süreci devam eden deprem konutları için incelemelerde bulunan Zorluoğlu, TOKİ tarafından yürütülen projeleri değerlendirerek, "Hak sahiplerimize 5 bine yakın konut teslim ettik. 2 bin 500'e yakın aile, eşyalarını taşıdı ve şu an bu bölgede yaşamlarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Toplam 13 Bin 190 Konut Bekleniyor

Vali Zorluoğlu, ayrıca 13 bin 190 konut için ihalelerin yapıldığını ve 6 bin 40 konutun 1. etabının tamamlandığını belirtti. 1. ve 2. etapta inşa edilecek olan 214 iş yerinin de önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, sosyal donatı projeleri çerçevesinde 2 okul ve 4 cami inşaatının da 2024 yılı itibarıyla hazır olacağı ifade edildi.

Yeni Bir Merkez Oluşturulacak

Vali, Diyarbakır'ın Oğlaklı Mahallesi'nin adeta yeni bir ilçe büyüklüğünde bir merkez haline geleceğini dile getirerek, bölgede yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim-öğretim hayatına devam edebileceği alanların oluşturulacağını belirtti. "Burada kurumlarımızın yoğun çalışmalarıyla sosyal alanlar, spor ve yürüyüş parkurları inşa ediliyor. Gerçekten büyük bir emek var" dedi.

Son olarak, Zorluoğlu, bu çalışmalarda emeği geçenlere, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili bakanlıklara ve yüklenici firmalara teşekkür etti.

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen TOKİ konutlarının tamamı gelecek yılın sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen TOKİ konutlarının tamamı gelecek yılın sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.