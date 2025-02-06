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Diyarbakır'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, duygusal bir törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:55
Diyarbakır'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Diyarbakır'da Duygusal Anma Töreni

Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde 89 ve Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin yaşamını yitirdiği enkaz önünde, vatandaşlar mum ve karanfil bıraktı.

Hatıralar Yaşatıldı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Serin-2 Apartmanı enkazı önünde düzenlenen anma töreninde; "Diyarbakır'da yurttaşlarımız yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı. Binlerce konut hasarlı durumda. İkinci yılında burada bu enkazın önündeyiz. Yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyorum," ifadelerine yer verdi.

Depremzedelerin Duygusal Paylaşımları

Depremzedeler, yıkılan Galeria Sitesi önünde yaşamını yitiren yakınları için dua ederek gözyaşı döktü. Depremde 9 yakınını kaybeden Mehmet Buldu, "Acımız büyük. İkinci yıl geçiyor ama içimizdeki hüzün hâlâ taze," diyerek acısını paylaştı. Diğer bir depremzedesi Mehmet Şirin Ekinci ise, depremde kaybettiği yakınlarının hatıralarını yaşatmak için orada bulunduklarını söyledi.

Birlikte Acıyı Paylaşmak

Yıllar geçse de, yaşanan felaketin acısı hala taze. Mehmet Buldu, "Allah, bir daha böyle ağır bir felaketi kimseye göstermesin," diyerek insanların ortak acısını dile getirdi. Törende, birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı, mağdurların acısı paylaşıldı.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Kahramanmaraş...

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı enkazı önüne gelenler, saat 04.17'de enkaz alanlarına yakılan mumlar ile karanfiller bıraktı.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Kahramanmaraş...

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı enkazı önüne gelenler, saat 04.17'de enkaz alanlarına yakılan mumlar ile karanfiller bıraktı.

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