Diyarbakır'da Depremde Kaybedilenler için Mezarlık Ziyareti

Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları, mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası derin bir yas içinde olan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na akın etti.

Mezar taşlarını temizleyen aileler, yakınları için dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla paylaştı. Depremde eşi, oğlu, babası, kardeşi ve yengesini kaybeden Yazgül Çaçan (47), o günün izlerini anlattı.

Çaçan, deprem sırasında Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı'nda olduğunu belirterek, "Enkaz altından 72 saat sonra çıkarıldım, sol bacağım ampute edildi ve protez takıldı," dedi. Hayatını kaybeden yakınlarının mezarını her zaman ziyaret ettiğini ifade eden Çaçan, "Sinirlerim bozuk, gece uyuyamamaktan etkileniyorum. Sabah kadar ağlıyorum. Oğlumun fotoğraflarına bakıp yine ağlıyorum. Her zaman buraya geliyorum, burası bana biraz ferahlama sağlıyor. İki yıl geçti ama acısı hiç bitmiyor," şeklinde duygularını paylaştı.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.