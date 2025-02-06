DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,27 0,29%
ALTIN
3.305,41 -0,01%
BITCOIN
3.525.338,92 -0,72%

Diyarbakır'da Depremde Kaybedilenler için Mezarlık Ziyareti

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkta duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:27
Diyarbakır'da Depremde Kaybedilenler için Mezarlık Ziyareti

Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları, mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası derin bir yas içinde olan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na akın etti.

Mezar taşlarını temizleyen aileler, yakınları için dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler, yaşadıkları acıyı gözyaşlarıyla paylaştı. Depremde eşi, oğlu, babası, kardeşi ve yengesini kaybeden Yazgül Çaçan (47), o günün izlerini anlattı.

Çaçan, deprem sırasında Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı'nda olduğunu belirterek, "Enkaz altından 72 saat sonra çıkarıldım, sol bacağım ampute edildi ve protez takıldı," dedi. Hayatını kaybeden yakınlarının mezarını her zaman ziyaret ettiğini ifade eden Çaçan, "Sinirlerim bozuk, gece uyuyamamaktan etkileniyorum. Sabah kadar ağlıyorum. Oğlumun fotoğraflarına bakıp yine ağlıyorum. Her zaman buraya geliyorum, burası bana biraz ferahlama sağlıyor. İki yıl geçti ama acısı hiç bitmiyor," şeklinde duygularını paylaştı.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyareti...

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyareti...

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinan Ateş Cinayet Davasında Sanıkların Yargılanmasına Başlandı: Mustafa Ensar Aykal Tahliye Edildi
2
Yunanistan'da WhatsApp Kullanıcılarına Casus Yazılım İddiası
3
Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asrın Felaketi' Açıklaması: Maliyet 254 Milyar Dolar
5
Trump, Gazze'nin ABD'ye Teslimi ile İlgili Açıklama Yaptı
6
Kastamonu'da Mesleki Eğitim Çalıştayı Başladı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış