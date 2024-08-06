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Diyarbakır'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 milyon kök Hint keneviri ile 110 kilogram esrar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:30
Diyarbakır'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda, dev bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Düzenlenen Operasyonun Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak için bir çalışma yürütüldü.

Operasyon, Bağlan Mahallesi kırsalında, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu' adı altında gerçekleştirildi. Bu kapsamda, toplam 2 milyon kök Hint keneviri, 110 kilogram esrar ve 269 bin kök skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu Maddeler ve Sonuçları

Ele geçirilen maddeler arasında 42 kilogram kubar esrar ve 68 kilogram toz esrar da yer alıyor. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Yerel güvenlik güçleri, bu tür operasyonların devam edeceğini ve uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon kök Hint keneviri, 110 kilogram...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon kök Hint keneviri, 110 kilogram esrar ve 269 bin kök skunk ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon kök Hint keneviri, 110 kilogram...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon kök Hint keneviri, 110 kilogram esrar ve 269 bin kök skunk ele geçirildi.

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