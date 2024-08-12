Diyarbakır'da Devegeçidi Baraj Gölü'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Diyarbakır'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Süreci

Diyarbakır'da yer alan Devegeçidi Baraj Gölü'nde, son zamanlarda meydana gelen balık ölümleri dikkat çekti. Bu durum, Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDİ) tarafından ele alındı.

Denetimler ve Tespitler

HAYDİ, baraj gölü çevresinde denetimler gerçekleştirdiği sırada, ölü Asya sazanları tespit etti. Bu bulgular, durumu ciddiyetle değerlendiren ekibin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne bildirmesine yol açtı.

Numune Alma Çalışmaları