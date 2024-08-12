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Diyarbakır'da Devegeçidi Baraj Gölü'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde yaşanan balık ölümleri için inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:25
Diyarbakır'da Devegeçidi Baraj Gölü'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Diyarbakır'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Süreci

Diyarbakır'da yer alan Devegeçidi Baraj Gölü'nde, son zamanlarda meydana gelen balık ölümleri dikkat çekti. Bu durum, Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDİ) tarafından ele alındı.

Denetimler ve Tespitler

HAYDİ, baraj gölü çevresinde denetimler gerçekleştirdiği sırada, ölü Asya sazanları tespit etti. Bu bulgular, durumu ciddiyetle değerlendiren ekibin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne bildirmesine yol açtı.

Numune Alma Çalışmaları

Olayın ardından, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde ve çevresinde ölü balıklardan numune almak için bölgeye intikal etti. Alınan bu örnekler, gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

Bu inceleme süreci, sucul hayatın korunması ve balık ölümlerinin sebebinin tespit edilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

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