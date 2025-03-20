Diyarbakır'da Diş Çekimi Sonrası Kanama: 10 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:19
Diyarbakır'da Diş Çekimi Sonrası Kanama: 10 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da, dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki Toprak Önkol, yaşamını yitirdi. Olay, aile ve sağlık kuruluşları arasında yaşanan süreçle dikkat çekti.

İddialara göre, Toprak Önkol'un ağzından kan gelmeye başlaması üzerine ailesi, dün merkez Yenişehir ilçesindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayenelerde Önkol'un kan tetkiklerinde değerleri normal çıkınca, taburcu edilmesine karar verildi. Doktor, çocuğun bir dişinin sallandığını tespit etmiş ve ailenin Önkol'u bir diş hekimine götürmesini tavsiye etmiştir.

Bunun ardından aile, Toprak Önkol'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'ne götürdü. Burada dişi çekilen çocuğun kanaması devam ettiğinden, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede, ilk müdahale'nin ardından ameliyata alınan Önkol, yaklaşık dört saat süren bir operasyon sonrasında doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Toprak Önkol’un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşanan bu olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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