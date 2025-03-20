Diyarbakır'da Diş Çektirme Sonrası Kanaması Durmayan Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki Toprak Önkol yaşamını yitirdi. Aile ve baba ihmal iddialarında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:54
Diyarbakır'da Diş Çektirme Sonrası Kanaması Durmayan Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Trajik Olay: Dişini Çektiren Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da 10 yaşındaki Toprak Önkol, dişini çektirdikten sonra yaşadığı kanamanın durmaması nedeniyle hayatını kaybetti. Küçük kızın ölümü, sağlık sistemindeki ihmal iddialarını beraberinde getirdi.

Olayın Gelişimi

Toprak Önkol, dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ailesi tarafından götürüldü. Çocuğun, hastanede yapılan kan tetkikleri sonucunda değerleri normal çıkınca taburcu edildi. Taburcu işlemini gerçekleştiren doktor, Önkol'un bir dişinin sallandığını söyleyerek, bir diş hekimine başvurulmasını önerdi.

Aileyi Zor Bir Süreç Bekliyordu

Aile, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'ne gitti. Burada dişi çekilen Toprak'ın kanaması durmayınca, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. İlk müdahale sonrası ameliyata alınan kız, maalesef kurtarılamadı.

Cenaze Bingöl'de Defnedildi

Toprak Önkol'un cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyü Demirlibağ mezrasındaki mezarlığa defnedildi. Aile, ikamet ettikleri bölgede taziyeleri kabul ediyor.

Baba Önkol, İhmali Şikayet Ediyor

Baba Adem Önkol, kızıyla ilgili yaşananları şu sözlerle anlattı: "Kızımın dişine tampon yaptım ve kan durdu. Hastaneye götürdüğümüzde serum taktılar, tetkikler yapıldı. Doktor, tekrar bir test yapılacağına dair bilgi verdi. Taburcu sonrasında diş polikliniğine yönlendirildik. Acil doktora sizin ikaz ettiğim halde çocuğuma herhangi bir müdahale yapılmadı. Dişi direkt çekildi ve kan fışkırması bir oldu. Kızımın ihmal edildiğini düşünüyorum. Adli tıpta, dişin çekildiği esnada damarın çatladığı belirtildi; otopside iç kanama tespit edildi. Kızımın ölümüne dair sonuna kadar şikayetçiyim."

İdari Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan bu trajik olay sonrası İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili idari bir soruşturma başlattı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması bekleniyor.

Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını...

Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Önkol'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünün Demirlibağ mezrasındaki mezarlığa defnedildi. Baba Adem Önkol, açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını...

Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Önkol'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünün Demirlibağ mezrasındaki mezarlığa defnedildi. Baba Adem Önkol, açıklamalarda bulundu.

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