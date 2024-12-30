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Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır merkezli operasyonda, sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 12 şüpheli tutuklandı, 11 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:10
Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyen vatandaşları dolandıran bir çetenin çökertilmesiyle sonuçlandı. Yapılan operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilerden 12'si tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen büyük bir soruşturma neticesinde, sosyal medya platformlarında bungalov ev kiralama ilanları veren dolandırıcılar tespit edildi. Nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması gibi suçlamalarla yürütülen 5 aylık çalışmanın ardından, "Bungalov Sarmalı" adıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Operasyon kapsamında, toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ele Geçirilen Mal Varlığı

Dolandırıcılıktan elde edilen mal varlığına dair yapılan incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 6 otomobil ile bir motosiklete el konuldu. Ayrıca, suçta kullanılan banka ve kripto para hesaplarında toplam 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Zanlıların, Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi.

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