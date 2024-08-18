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Diyarbakır'da Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da düğün salonunda başlayan silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 00:13
Diyarbakır'da Düğün Salonunda Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Olayı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, Ayşe Zarakolu Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun bahçesinde meydana gelen olayda, çocuklar arasında çıkan bir tartışma kısa sürede ailelerin de karıştığı silahlı bir kavgaya dönüştü.

Olayın Gelişimi

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin olay yerine müdahale etmesiyle büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Kavgada iki kişi yaralanmış olup, durumu kritik olmayan yaralıların kimlikleri henüz tespit edilememiştir.

Paniğe Neden Oldu

Olayın ardından, çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından şehirdaki hastanelere kaldırıldı.

Polis Müdahalesi ve Soruşturma

Kavga sonrasında, güvenlik güçleri olayda görev alan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için kapsamlı bir araştırma başlattı. Olayın nedenleri ve bağlantılı kişiler hakkında detaylı bilgi toplanmaktadır.

Diyarbakır'da çocukların arasında başlayan, daha sonra da ailelerin de dahil olduğu silahlı...

Diyarbakır'da çocukların arasında başlayan, daha sonra da ailelerin de dahil olduğu silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da çocuklarla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu silahlı kavgada 2 kişi yaralandı....

Diyarbakır'da çocuklarla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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