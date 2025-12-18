DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,24 -0,09%
ALTIN
5.948,03 0,21%
BITCOIN
3.714.455,69 -0,98%

Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı

Diyarbakır Kayapınar'da düğün sonrası elinde havai fişek patlayan kişi faciadan kıl payı kurtuldu; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:26
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı

Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı

Kayapınar'da düğün sonrası tehlikeli anlar

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sonrası bir grup, yanlarında getirdikleri havai fişekleri patlatmaya başladı.

Havai fişeklerin bulunduğu kutuyu elinde taşıyan şahıs, fişeğin elinde patlaması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Kutuyu bir anda yere atan şahıs, bölgeden uzaklaşmaya çalışırken fişekler de ardı ardına patlamaya devam etti.

Faciadan dönüldü; ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR’DA DÜĞÜN SONRASI ATILAN HAVAİ FİŞEKLER BİR KİŞİNİN ELİNDE PATLADI. OLAYDA FACİADAN...

DİYARBAKIR’DA DÜĞÜN SONRASI ATILAN HAVAİ FİŞEKLER BİR KİŞİNİN ELİNDE PATLADI. OLAYDA FACİADAN DÖNÜLÜRKEN, O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

DİYARBAKIR’DA DÜĞÜN SONRASI ATILAN HAVAİ FİŞEKLER BİR KİŞİNİN ELİNDE PATLADI. OLAYDA FACİADAN...

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış