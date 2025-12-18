Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı

Kayapınar'da düğün sonrası tehlikeli anlar

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sonrası bir grup, yanlarında getirdikleri havai fişekleri patlatmaya başladı.

Havai fişeklerin bulunduğu kutuyu elinde taşıyan şahıs, fişeğin elinde patlaması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Kutuyu bir anda yere atan şahıs, bölgeden uzaklaşmaya çalışırken fişekler de ardı ardına patlamaya devam etti.

Faciadan dönüldü; ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

