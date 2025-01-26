Diyarbakır'da 'Dünya Kudüs Haftası' İçin Anlamlı Yürüyüş

Diyarbakır'da Anlamlı Etkinlik

Diyarbakır'da, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri çerçevesinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Merkez Kayapınar ilçesindeki Dünya Kavşağı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ile Evlendirme Dairesi'ni geçerek parka kadar ilerledi.

Tekbir ve Sloganlarla Destek

Yürüyüş esnasında, "Kudüs ve Gazze Ümmetin Emaneti" yazılı pankart taşıyan grup, tekbirler getirerek "Hamas’a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Hamas Sözcüsünden Mesaj

Yürüyüşte, Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, grup adına Arapça bir açıklama yaptı. Berhum, Filistin ve Gazze halkı için burada olduklarını ifade ederek, "Sizler, şu meydanları doldurdunuz. İlk günden beri Hamas'a, İslami Cihad Hareketi'ne ve Gazze'deki kardeşlerinize destek oldunuz," dedi. Ayrıca, Diyarbakır ve Türkiye'den gelen destek sesinin, savaş meydanlarındaki cihadı sürdürenler için önemli olduğunu vurguladı.

Grup, yürüyüşün ardından edilen dualarla dağıldı.

Diyarbakır'da, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı. Merkez Kayapınar ilçesi Dünya Kavşağı'nda toplanan grup, taşıdıkları Filistin bayraklarıyla Evlendirme Dairesinin bulunduğu parka kadar yürüdü.

Diyarbakır'da, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı. Merkez Kayapınar ilçesi Dünya Kavşağı'nda toplanan grup, taşıdıkları Filistin bayraklarıyla Evlendirme Dairesinin bulunduğu parka kadar yürüdü.