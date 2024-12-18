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Diyarbakır'da Etkili Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:35
Diyarbakır'da Etkili Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Diyarbakır'da Sis Etkisi

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Bu durum, özellikle araç sürücüleri için ciddi zorluklar yarattı.

Trafik Güvenliği İçin Önlemler Alındı

Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte daha dikkatli ilerlemeye çalıştılar. Trafik ekipleri, kara yollarında sis nedeniyle önlemler alarak sürücülere takip mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uçuş Seferlerinde Ertelme

Ayrıca, sabah saatlerinde karşılıklı olarak yapılması planlanan İstanbul-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, sis nedeniyle öğleden sonraya ertelendiği bildirildi.

Hava Durumu Bilgileri

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğle saatlerinden itibaren azalmasının beklediğini ancak akşam saatlerinde yeniden etkili olacağını ifade etti.

Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte, sabah saatlerinden itibaren...

Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte, sabah saatlerinden itibaren...

Diyarbakır'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Kentte, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.

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