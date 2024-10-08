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Diyarbakır'da Eylemler 5 Gün Boyunca Yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, açık alanlarda gerçekleştirilecek eylemleri 5 gün süreyle yasakladı. Yasak, terörle mücadele amacıyla alındı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:49
Diyarbakır'da Eylemler 5 Gün Boyunca Yasaklandı

Diyarbakır'da 5 Gün Süren Eylem Yasağı

Diyarbakır Valiliği, açık alanlarda düzenlenmek istenen eylemlerin 5 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ekim tarihinde Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı’nda planlanan miting ile ilgili olarak güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kamu Güvenliği İçin Alınan Önlemler

Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün çağrıları ile 9 Ekim tarihini bahane göstererek ilde illegal eylemler gerçekleştirebileceği, bu durumun da milli birlik ve beraberliği zedeleyici eylemler doğurabileceği" belirtildi. Ayrıca, bu tür eylemlerin kamu düzenini tehdit edebileceği vurgulandı.

Valilik, bu tehditler doğrultusunda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili maddeleri ve İl İdaresi Kanunu çerçevesinde taraflarca bazı tedbirler alınmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Eylem Yasağının Kapsamı

Yasaklar, 9 Ekim günü saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar geçerli olacak. Açık alanlarda yapılması bu talep edilen tüm eylemler, yürüyüşler, basın açıklamaları ve benzeri faaliyetler yasak kapsamına alındı. Ayrıca, belirtilen tarihler arasında Diyarbakır sınırları içerisindeki her türlü katılımcı ve araç hareketliliği de kontrol altına alınacak.

Halkın huzurunu korumak amacıyla alınan bu tedbirlerin, genel güvenliğe katkı sağlaması bekleniyor.

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