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Diyarbakır'da Felsefe Öğretmeni Silahla Öldürüldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:07
Diyarbakır'da Felsefe Öğretmeni Silahla Öldürüldü

Diyarbakır'da Trajik Olay

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Ağaçhan Mahallesi'nde yol kenarında bir öğretmen, başından silahla vurulmuş olarak bulundu. Olay, bölgedeki bir kişinin durumu fark etmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay Yeri İncelemesi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri ardından olay yeri incelemesi gerçekleştirdi.

Kimliği Belirlendi

Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44) olduğu öğrenildi. Ekinci'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarının incelemesine de başlandı. Toplumda büyük üzüntü yaratan bu olay, eğitim camiasında da derin bir etki bıraktı.

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